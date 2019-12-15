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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8049.50 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8049.50 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8049.50 نقطة
http://almnatiq.net/?p=810181
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 43.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8049.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والإنماء، وشاكر، وبنيان ريت، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات والعربي، واللجين، وأنابيب السعودية، والمصافي، واليمامة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و 3.69%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 551.46 نقطة ليقفل عند مستوى 6765.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1326 صفقة.

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