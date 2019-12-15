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أمين الشرقية يرأس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري

أمين الشرقية يرأس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري

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أمين الشرقية يرأس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري

أمين الشرقية يرأس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=810193
المناطق - الدمام

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأحد الموافق ١٨ / ٤ / ١٤٤١ هـ الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، ووكيل الأمين لشؤون البلديات الاستاذ سعيد بن شويل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة.

واستعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا خلال الاجتماع مخطط حوكمة التشوه البصري، ومحاور تحسين المشهد الحضري ومبادئ التحسين، ولجان المبادرة ورؤساؤها، بشكل تفصيلي

ونوقش في الاجتماع عدد من الملاحظات و طرح المزيد من الأفكار والمقترحات من قِبل رؤساء البلديات لمعالي أمين المنطقة الشرقية.

ويهدف الاجتماع الى رفع جودة العمل البلدي بتحسين المشهد الحضري، و إزالة التشوهات البصرية، بعمل دؤوب من كافة الكوادر البشرية في البلديات التابعة 

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