“السياحة” تؤكد إلزامية التسجيل في منصة الرصد و100 الف ريال غرامة التأخير

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أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أهمية “المنصة الوطنية للرصد السياحي”، وضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما ينطوي هذا الأمر على نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة.. منوهة إلى أن الاشتراك سوف يكون إلزاميا يوم الأربعاء المقبل ( 17/ديسمبر/2019)، وأن غرامة تصل إلى 100 الف ريال في حال عدم التسجيل أو الغاء الترخيص أو كلاهما معاً، خاصة بعد منح المستثمرين مهلة كافية للتسجيل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة بمقر غرفة الشرقية اليوم الأحد 15/12/2019 وأدارها مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان وبحضور مسئولين من الشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة الشرقية، وتحدث خلالها كل من رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة/ المهندسعبدالرحمن الصفدي، ومديرة ادارة التطبيقات المؤسسية من الهيئة/ الجوهرة المقبل، وخصصت للمستثمرين في قطاع الإيواء، إذ أشار البنيان في مقدمة الورشة إلى تطلع الهيئة لتحقيق المزيد من الأهداف ابرزها تطوير الصناعة الفندقية، ولا يتم ذلك إلا على اسس علمية ومعلوماتية دقيقة.

من جانبه اوضح الصفدي أن المنصة هي آلية تكامل الكترونية، يتم من خلالها ربط المؤسسات السياحية بالذاكرة المركزية لاستجلابها اليكترونيا، واستخدامها لأغراض بحثية وأحصائية تدعم تطوير قطاع الإيواء السياحي.. مؤكدا على أن المعلومات المطلوبة هي عامة لا تتعرض لأي معلومات خاصة عن المنشآت أو عن النزلاء، ويتم التعامل معها بمنتهى الخصوصية أيضا بما يتوافق وأهداف الهيئة الرامية لتطوير السياحة بشكل عام.

تأسيسا على ذلك قال بأن منصة الرصد السياحي هي “منصة اليكترونية تتيح لمنشآت الإيواء التسجيل والربط المباشر مع مركز بيانات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتدفق البيانات بشكل مباشر من خلال تأهيل مزودي خدمات إدارة موارد هذه المنشآت، وتتم معالجة البيانات وتصديرها إلى مؤشرات قياس واحصاءات عن السياحة في المملكة”.. موضحا بأنها هذه المنصة جعلت، لتنظيم إدارة الارتباط بمنشآت الإيواء السياحي والهيئة العامة للساحة والتراث الوطني، ورصد وتوفير معلومات دقيقة وفورية عن منشآت الإيواء بالمملكة، ومن ثم رفع مستوى الاستثمار من خلال قطاع السياحة والضيافة، و تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة للزائر ، والتحول الرقمي لقطاع السياحة والضيافة

وأكد بأن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت

وقال الصفدي إن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام اليكتروني يتم إدخال البيانات بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة اثناء الزيارات للمرافق السياحية، لكن الهيئة ارتأت التحول الالكتروني وأن يتم بصورة سريعة ودقيقة.

ولفت الصفدي إلى أن المهلة المحددة للتسجيل والربط لم يبق عليها سوى ايام قلائل، وأي منشأة لم تلتزم بالتسجيل طوال هذه المدة، ستكون عرضة لمخالفة تصل الى 100 الف ريال، أو سحب الترخيص أو كلاهما معا.. لافتا إلى ان تعميم الزامية التسجيل قد صدر بمدة كافية للمنشآت.

واشار إلى أن الوصول الى صيغة المنصة تمت عبر عدة مراحل لعل أبرزها الاطلاع على تجارب الربط الالكتروني العالمية، فكانت التجربة السنغافورية هي الأفضل والأكثر ملاءمة للوضع في المملكة، كونها تعتمد على الارتباط المباشر مع العاملين في القطاع السياحي، بدون أي كلفة مادية على المنشآت، وتحدثت الجوهرة المقبل عن آلية التنفيذ وطرق الدخول وقدمت إرشادات عامة لطرق التسجيل بحيث تضمن سلامة التسجيل.