أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الأخصائية أمجاد الزهراني لقيامها بإنقاذ مصاب في حادث سير خارج أوقات الدوام الرسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، الأخصائية الزهراني ووالدها ، مثمناً سموه هذا العمل البطولي الذي قامت به لإنقاذ الرجل مما يعد مفخرة وإنجاز عظيم.

وقال سمو أمير الباحة : إن شباب وفتيات الوطن يتحلون بأخلاقهم الفاضلة وتضحياتهم الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف.

من جهته أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.