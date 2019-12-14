احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير
منطقة الباحة
 “هيئة الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 5.5% وانخفاض بطالة السعوديين إلى 12%
أبرز المواد
 أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران
المنطقة الشرقية
 أرامكو وسابك ومنشآت وبنك التنمية الاجتماعية والترفيه يشاركون في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”
المنطقة الشرقية
 “السياحة” تؤكد إلزامية التسجيل في منصة الرصد و100 الف ريال غرامة التأخير
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للطبيب البيطري 2019م الأربعاء
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يرأس الاجتماع الأول للجنة المرصد الحضري لمبادرة حوكمة مبادرة مخطط الحوكمة للتشوه البصري
المنطقة الشرقية
 (سوق الحب) يعيد ساعة الزمن سبعين عاما لزوار المهرجان بالدمام
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8049.50 نقطة
أبرز المواد
 “التجارة” تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم نهاية العام عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
أبرز المواد
 حساب المواطن يبدأ استقبال الاعتراض على الدفعة 25
أبرز المواد
 لمدة عامين مقبلين انتخابات «بلدي وادي الدواسر »: آل هدران رئيساً.. وآل صقر نائباً
منطقة الرياض
أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير

أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير

منطقة الباحة
“هيئة الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 5.5% وانخفاض بطالة السعوديين إلى 12%

“هيئة الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 5.5% وانخفاض بطالة السعوديين إلى 12%

أبرز المواد
أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

أمير الشرقية يلتقي القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران

المنطقة الشرقية
أرامكو وسابك ومنشآت وبنك التنمية الاجتماعية والترفيه يشاركون في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

أرامكو وسابك ومنشآت وبنك التنمية الاجتماعية والترفيه يشاركون في “منتدى القطيف للاستثمار 2019”

المنطقة الشرقية

أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير

أمير منطقة الباحة يكرم مواطنة أنقذت مصاباً في حادث سير
http://almnatiq.net/?p=810212

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الأخصائية أمجاد الزهراني لقيامها بإنقاذ مصاب في حادث سير خارج أوقات الدوام الرسمي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، الأخصائية الزهراني ووالدها ، مثمناً سموه هذا العمل البطولي الذي قامت به لإنقاذ الرجل مما يعد مفخرة وإنجاز عظيم.
وقال سمو أمير الباحة : إن شباب وفتيات الوطن يتحلون بأخلاقهم الفاضلة وتضحياتهم الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف.
من جهته أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج.

 

روابط ذات صلة

مصادر: ملفات مهمة اختفت في قضية #«صكوك_الباحة» المشبوهة

مصادر: ملفات مهمة اختفت في قضية #«صكوك_الباحة» المشبوهة
السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض

السبيعي يتبرع بكليته لاحد أقاربه وينهي معاناته من المرض
إتفاقية تعاون بين جمعية الثقافة والفنون وجستر بالباحة

إتفاقية تعاون بين جمعية الثقافة والفنون وجستر بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*