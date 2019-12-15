جمعية خيرات لحفظ النعمة تشارك للمرة الرابعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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تشهد مدينة رماح هذه الأيام انطلاق مبادرة ” أدم نعمتك ” والتي تنفذها جمعية خيرات لحفظ النعمة بالتعاون مع نادي الإبل وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي بدأت فعاليات دورته الرابعة يوم السبت الماضي

وكانت أولى مشاركات ” خيرات ” في المهرجان عام 2017

حيث غطت ما يزيد على 549 مناسبة ، حفظت فيها: 172724 وجبة، استفاد منها 75600 شخصًا، بمعدل 8300 أسرة

كما غطت في مشاركتها للسنة الثانية عام 2018

1239 مناسبة، وحفظت فيها 207343 وجبة ، استفاد منها 129000 شخصًا، بمعدل 4350 أسرة

كما باشرت في مشاركتها بالسنه الثالثه عام 2019

1932 مناسبة، وحققت فيها 436443 وجبة، استفاد منها 80519 شخصًا، بما يعادل 23238 أسرة.

ورغبة منها في تحقيق الريادة في مجال حفظ النعمة سعت خيرات للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل من خلال منظومة عمل احترافية، انطلاقاً من مبدأ احترام النعمة وحفظها وتعزيز روح التكافل بين طبقات المجتمع

وأشادت الجمعية بالتسهيلات التي لاقتها من إدارة المهرجان ممثلة في دارةالملك عبدالعزيز رحمه الله، ونادي الإبل .

اوضح ذلك المشرف العام على الجمعية الأستاذ عبد الله السبيعي ، أن الجمعية على أتم الاستعداد لتغطية فائض مناسبات المشاركين في المهرجان، حيث يضم مخيمها هذه السنة فرق عمل ميدانية تبلغ ( 94 ) عاملا ، وعدد ( 30 ) سيارة نقل مبردة .

وأضاف السبيعي أن جوال المبادرة يستقبل المكالمات والرسائل ( 0557225552 ) من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الحادية عشر مساءًا لمباشرة تغطية مناسبات المهرجان على ثلاث مراحل :

الأولى مرحلة الجمع: حيث يتم جمع الطعام الفائض بشكل عام وينقل إلى مخيم الجمعية .

الثانية مرحلة الفرز : حيث يتم فرز الطعام داخل مخيم الجمعية ويصنف على نوعين

١- صالح للاستهلاك

٢- غير صالح للاستهلاك الآدمي

الثالثة مرحلة الترحيل: حيث ينقل الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي إلى مقر الجمعية بالرياض لتوزيعه على الأسر المسجلة .

ويرحّل غير الصالح للإستهلاك الآدمي إلى جمعية فائض بعنيزة لإعادة تدويرة إلى أسمدة وأعلاف.

وبالإضافة إلى نجاحاتها المتوالية في تنفيذ مبادرة “أدم نعمتك” فإن للجمعية دورا بارزا في نشر ثقافة حفظ النعمة وذلك من خلال عقد الدورات والندوات حفظ النعمة

ومن هنا تتقدم إدارة الجمعية بالشكر الجزيل إلى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل معالي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين وكافة العاملين في نادي الإبل على دعمهم اللامحدود، وعلى التسهيلات التي قدموها للجمعية ، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجهه إنه سميع مجيب،،