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“هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية

“هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية
http://almnatiq.net/?p=810240
المناطق - واس

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين في المملكة بالالتزام بالعقود الرقمية في إجراءات تأسيس وتعديل وإلغاء الخدمات للمستخدمين, وذلك خلال مدة أقصاها (90) يوما.
وبحسب القرار الذي صدر اليوم من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، فإن على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة الالتزام بتنفيذ العقود الرقمية خلال مدة أقصاها (90) يوماً، والاستغناء عن استخدام الورق في جميع الفروع ومنافذ البيع. وذلك بما يضمن حفظ حقوق الأطراف كافة من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية في توثيق عملية الحصول على الخدمة من المستخدم بما في ذلك تزويد المستخدم بنسخة رقمية من طلب الخدمة.
وبحسب الهيئة، تهدف هذه الخطوة إلى تطوير آليات تقديم خدمات الاتصالات، وتيسير التعاملات بين المستخدمين ومقدمي الخدمات وأتمتة إجراءات الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.
مما يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي الخدمة بتوفير منافذ بيع أجهزة رقمية لتقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة ومواكبة للتحول الرقمي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب مقدمي الخدمات.

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