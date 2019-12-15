مبادرة “تشجير” محطة المعالجة والصرف الصحي في ضباء

ضباء - فايز السميري

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء بالتعاون مع مكتب خدمات المياه بمحافظة ضباء , مبادرة “تشجير” محطة المعالجة والصرف الصحي بالمحافظة , بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بضباء م. مهدي ناصر العطوي , ومدير مكتب خدمات المياه بضباء أ. عبدالله أحمد الشريف, ومهندسين و فنيين و العاملين بالمحطة.

حيث هدفت هذه المبادرة زراعة أكثر من ( ٣٠٠٠ ) شجرة من الأشجار المتنوعة, التي استزرعت في محطة الصرف الصحي ومن ضمن هذه الأنواع (اللبخ والنيم و الاثل) بما يسهم في حماية البيئة ومكافحة التصحر ، والحد من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.