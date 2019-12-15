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مخالفة من 3000 إلى 6000 للملصقات على المركبات بدون تصريح ..

70 دورية لتنظيم حركة المرور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

70 دورية لتنظيم حركة المرور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=810257
المناطق - واس

أكد القائد الميداني لشؤون المرور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقدم بندر المشعان أنَّ هناك اهتمامًا بالغًا بمتابعة وضبط الحالة المرورية أثناء المهرجان المزمع انطلاق نسخته الرابعة الذي انطلق اليوم الأحد.
وأشار المشعان إلى أنَّ هناك أكثر من 70 دورية مرورية، وحوالى 180 فردًا و13 ضابطًا يشرفون على تنفيذ الخطة المرورية، موضحًا أنَّ الخطة تستهدف جميع الطرق المؤدية للمهرجان، ومنها طريق رماح – الدمام باتجاه الشمال، ومن الرمحية للمهرجان، بالإضافة لطريق الطوقي، ومنها باتجاه الغرب، وصولاً للمهرجان.
وأضاف المشعان: إنَّ هناك حملات أمنية مشتركة، وحملات أخرى خاصة بالمرور على جميع الطرق المؤدية للمهرجان، وتتضمَّن أيضًا البوابات الرئيسة الثلاث، وطريق شارع الرهنة، وطريق سوق الإبل، موضحًا أنَّ هناك 30 كاميرا للرصد الآلي للمخالفات، خاصة تجاوز السرعات المقررة .
وأوضح أنَّ دور رجال المرور لن يقتصر على رصد المخالفات، وإنما تسهيل حركة الزوَّار والمشاركين في المهرجان، وتسيير الحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بأنواعها، خاصة الملصقات على المركبات بدون تصريح، التي تبلغ مخالفتها مابين 3000 إلى 6000 ريال، إلى جانب مخالفات حزام الأمان، والمخالفات الأخرى المتكررة.
وناشد القائد الميداني لشؤون المرور، المشاركين بالمهرجان بضرورة التعاون مع رجال المرور، واتّباع التعليمات المرورية، متمنيا لهم مشاركة متميِّزة وزيارة موفقة.

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