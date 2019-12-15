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الغذاء والدواء تعلن عن موعد صدور نتائج فحص عينات التبغ الجديد

الغذاء والدواء تعلن عن موعد صدور نتائج فحص عينات التبغ الجديد
http://almnatiq.net/?p=810262
المناطق - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، عن أنه سيتم  الكشف عن  نتائج فحص  عينات “الدخان الجديد”، من خلال بيان رسمي فور الانتهاء منها الثلاثاء المقبل.

وبشأن الجدل المثار حول إعادة  تداول الدخان الجديد في الأسواق ، وبحسب موقع “اليوم” فقد نفى  المتحدث باسم الهيئة إدريس الإدريس صدور أية تصريحات من الهيئة حول إعادة الدخان القديم للأسواق، مضيفا أن أي حديث حول هذا الأمر غير صحيح.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، أصدرتا مؤخراً بياناً مشتركاً أكدتا خلاله أنَّهما استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة وتوضيح أسباب تغير النكهة.
وكانت الهيئة قد أرسلت عينات من ٧ أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.

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