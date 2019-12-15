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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=810265
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 17 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج), ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب).
وأشار معاليه إلى أن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادًا للدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأمثل، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهما من فضله خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم.

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