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أحد أكبر الجسور المعلقة في العالم.. كل ما تريد معرفته عن جسر وادي لبن بالرياض

أحد أكبر الجسور المعلقة في العالم.. كل ما تريد معرفته عن جسر وادي لبن بالرياض
http://almnatiq.net/?p=810267
المناطق - متابعات

يُعد جسر وادي لبن بالعاصمة الرياض أحد أكبر الجسور المعلقة في العالم، والذي استغرق في بنائه 6 أعوام، وافتتح عام 2000، صممه سيشادري سرينيفسان مدعوماً بالكوابل، ويقع على وادي لبن في جنوب غرب الرياض.

وجسر وادي لبن هو الأول من نوعه في السعودية، سواء من حيث التصميم، أو البناء وأسلوب التنفيذ، كما أنه تم تصميمه متناسباً مع طبيعة المنطقة المحيطة به، حيث لم يعتدِ على أية خدمات أو عناصر طبيعية، كما أنه أصبح أحد معالم الرياض ومناطقها البارزة.
ويبلغ طول الجسر 763 متراً، وعرضه 35 متراً، ويتكون من عمودين أحدهما شمالي ارتفاعه 72.5 متر والآخر جنوبي 80.5 متر، كما يبلغ ارتفاع برج الجسر 90 متراً.
وبلغت التكلفة الإجمالية لبناء مشروع هذا الجسر حوالي 190 مليون ريال سعودي، في فترة عمل وتشييد استغرقت 6 سنوات و6 أشهر، باشتراك أكثر من 300 عامل ومهندس وفني.
وتُعد طريقة التحميل في الجسر جديدةً كلياً حيث تتم بواسطة كوابل التعليق من وسط الجسر وليس من الجوانب كما في معظم الجسور من هذا النوع، فضلاً عن أن المعدات والأدوات الخاصة بتجهيز الكوابل والرافعات صممت على وجه الخصوص لهذا الجسر.

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