لتفادي الصعق الكهربائي .. أمانة الشرقية تستبدل 319 عمود إنارة حديدي بفايبر جلاس

الدمام - فتحية عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استبدال 319 عمود إناره حديدي بفايبر جلاس، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتوفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجه في وقت سابق باستبدال أعمدة الإنارة الحديدية في عدد من الأماكن التي تشهد إقبال كبير من الزوار بأعمدة إناره من نوع (فايبر جلاس)، بهدف توفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، لافتا الى أنه تم تنفيذ الاستبدال على ثلاث مراحل والتي شملت استبدال 271 عمود حديدي بفايبر جلاس، وتضمن الاستبدال لأعمدة الإنارة بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.

ولفت الى أن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة التابعة لوكالة التعمير والمشاريع قامت بتنفيذ الاستبدال حيث شملت المرحلة الأولى استبدال 139 عمود إنارة في المسطحات الخضراء وساحات الألعاب، وتضمنت المرحلة الثانية استبدال 132 عمود إنارة في مواقف السيارات، لافتا الى أن المرحلة الثالثة تتضمن استبدال 333 عمود إنارة تجميلية في كورنيش الدمام, وكذلك تم تنفيذ أعمدة إنارة جديدة في حديقة السلسبيل في حي الفردوس من الفايبر جلاس حيث تم تركيب عدد (48) عمود فايبر جلاس.

وأكد المهندس الملا أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي من حرص أمانة المنطقة الشرقية على سلامة المارة من خطر الصعق الكهربائي وخاصة في الأجواء الماطرة التي تشهدها المنطقة الشرقية حاليا، مشددا على أن عمليات الاستبدال متواصلة بغرض الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الفترة الماضية.