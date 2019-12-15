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مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأحساء يُقيم حفل الوفاء السنوي

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مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأحساء يُقيم حفل الوفاء السنوي

مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالأحساء يُقيم حفل الوفاء السنوي
http://almnatiq.net/?p=810277
الأحساء - مبارك الدوسري

شهد نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، مؤخراً حفل الوفاء السنوي ، الذي اقامه مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الأحساء ، جرى خلاله تخليد ذكرى وفاة عضو المكتب الرائد الكشفي خليفة بن عيد الجوهر ، حيث القيت بعض الكلمات التي تناولت مناقب الفقيد والارث الكبير الذي تركه للكشافة في مختلف مراحلها .

كما شهد الفهد ومفوض رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة زيد بن سيف البتال ، الحفل الذي اقامه المكتب للرائد الكشفي مؤيد بن عبدالرزاق العبيدي الذي تولى قيادة مركز التدريب الكشفي بالاحساء، وعمل مساعداً لموجه النشاط الكشفي بإدارة التعليم في المحافظة خلال التسعينيات الهجرية، وشارك بالتجمعات الكشفية الاسلامية في مكة المكرمة الرابع والخامس والسادس خلال الفترة من 1390هـ الى 1394هـ ، وسبق أن منحته جمعية الكشافة الوسام الذهبي عام 1429هـ ، خلال الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند بن عبدالعزيز آل سعود – أمير القصيم آنذاك – والذي أقيم بجامعة القصيم .

وأفتتح نائب رئيس الرابطة في نفس اليوم المتحف الكشفي الخاص للرائد الكشفي صالح بن عبداللطيف الظفر ، الذي يحتوى على مجموعة كبيرة من الصور والكتب والمجلات والمقتنيات الكشفية القديمة .

وعبر الفهد عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة لتكريم هؤلاء الرواد الذين وظفوا مالديهم من علم وخبرات ثرية من أجل خدمة الوطن وابنائه ، ولاتزال لديهم الرغبة والعزيمة لتقديم خبراتها للكشافة من جيل اليوم .

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