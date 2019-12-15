غرفة تجارة وصناعة الكويت تستقبل وفد غرفة الأحساء

المناطق - فتحيه عبدالله

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان – النائب الأول لرئيس الغرفة، وفداً تجارياً من غرفة الأحساء برئاسة عبداللطيف محمد العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة ، كما حضر اللقاء عدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيين المهتمين كذلك عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاقتصاد.

وقد القى الوزان كلمة رحب فيها بالوفد السعودي الشقيق في هذا اللقاء مشيداً بالعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تتميز عن غيرها من العلاقات بعمقها التاريخي، كما تنفرد بمميزات غير متوافرة بين بقية دول العالم مدعومة بانتهاج قيادتي البلدين سياسات تتسم بالعقلانية والحكمة في معالجة القضايا وتطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، فضلاً عن توفر الرغبة الصادقة في تقوية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق واسعة من التعاون الثنائي الذي يعود بالمنفعة على الشعبين الكويتي والسعودي.

وقد تطرق خلال كلمته الى الإحصاءات الرسمية لعام 2018 التي تشير أن السعودية تحتل منزلة الشريك التجاري الخامس في قائمة الدول المستوردة من الكويت، والشريك التجاري السادس في قائمة الدول المصدرة للكويت، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الخمس الماضية يقدر بحوالي 13.6%، حيث كان يبلغ عام 2014 نحو 2.2 مليار دولار، قبل أن يصل مع نهاية عام 2018 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، مضيفاً أن الصادرات السعودية للكويت قد بلغت أكثر من 2 مليار دولار عام 2018، حيث تعد الأعلى على الأطلاق، في حين بلغت الصادرات الكويتية للسعودية نحو 550 مليون دولار خلال العام ذاته.

وفي إطار حرص دولة الكويت لتذليل كافة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، أشار الوزان إلى ما قامت به هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية من فرض إجراءات جديدة على واردات المملكة من المنتجات الغذائية والدوائية، وفرض متطلبات وإجراءات لاعتماد الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت في الدول الراغبة بالتصدير إلى المملكة، لضمان سلامة هذه المنتجات، معرباً عن أمله من الأشقاء إعادة النظر في هذه الإجراءات التي أثرت سلباً على حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة بشكل كبير ومباشر، وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضى جميع الأطراف دون الإخلال بما نصت عليه القواعد الخليجية الموحده، والعمل وفق إطار الإتفاقية الاقتصادية الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد وكذلك السوق الخليجية المشتركة.

فيما ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج كلمة عبر فيها عن سعادته بلقاء وفد غرفة الأحساء لغرفة تجارة وصناعة الكويت مشيداً بتاريخها العريق ودورها الاقتصادي الكبير، ومؤكداً على حرص غرفة الأحساء بمد جسور التواصل من خلال تشكيل هذا الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لبحث آفاق للتعاون وعقد شراكات استراتيجية تحقق الأهداف المشتركة، ثم أشار الى تبني المملكة العربية السعودية رؤية وطنية طموحة وبرنامج تنموي للتحول الاقتصادي والمجتمعي، يهدف إلى تنويع الاقتصاد ورفع الانتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار.

كما انتهز العرفج هذه المناسبة للتحدث عن الأحساء بإيجاز، وهي تعتبر واحة صحراوية زراعية ومنطقة تجارية استراتيجية هامة بشرق السعودية وتمتلك مقومات وموارد ومزايا اقتصادية وميزات تنافسية عديدة مثل الكثافة السكانية والموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية من مياه وزراعة وتربة خصبة، وتوافر الأيدي العاملة المتميزة، وكذلك اطلالتها على الخليج ومجاوراتها لأربع دول خليجية بالإضافة إلى كونها أحد أهم مراكز الطاقة الرئيسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم، حيث تتربع على أكبر حقل نفطي في العالم وهو حقل الغوار، الذي ينتج أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا تشكل من 55 إلى 60% من إنتاج السعودية، حيث عبر عن أمله في أن يقوم قطاع الأعمال الكويتي بزيارة منطقة الأحساء للاطلاع عن كثب على الفرص الحيوية المتاحة للاستثمار.

ومن ثم قدم مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف يعقوب شرحاً عن المناخ الاستثماري بدولة الكويت ، وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي . وبدورها قامت المهندسة / رغدة المزيرعي – من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بتقديم عرض حول الهيئة وأهم المشروعات المطروحة بدولة الكويت للشراكة بين القطاعين العام والخاص . كما قام المهندس فارس العنزي – نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض تجربة الصندوق فيما يتعلق بحاضنات الأعمال في دولة الكويت .

وفي نهاية اللقاء، أعرب العرفج عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.