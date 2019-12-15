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أمير الشرقية : أتمتة الإجراءات يسهم في الحفاظ على الموارد ورفع كفاءة الأداء
http://almnatiq.net/?p=810295
المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، نائب الرئيس التنفيذي للقطاعات بشركة “علم” الدكتور ناصر بن زيد المشاري، وعدد من منسوبي الشركة.
واستمع سموه لشرحٍ موجز عن خدمات وأنظمة الشركة، مؤكداً أن المملكة شهدت تقدماً تقنياً متسارعاً، وتطوراً في نوعية الخدمات المقدمة، مبيناً أن ذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات الدولة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله-، مشيراً لتطور تطبيقات التقنية وتوسعها وابتكار منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي مما يحتم العمل على رفع مستوى أمن المعلومات وتعزيز قدرات العاملين في ذلك، موضحاً سموه أن الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات في الجهات الحكومية سيسهم في الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين منسوبي الجهات الحكومية من التطوير والتحسين، متمنياً سموه لشركة علم ومنسوبيها التوفيق.
واطلع سموه على نبذة عن نظام إدارة الموارد المؤسسية، والذي يشمل نظام إدارة الموارد البشرية، والمشتريات وغيرها من الأنظمة، والتي انتهت من مرحلة الاختبار التجريبي تمهيداً لاطلاقها.
من جهته أوضح نائب الرئيس للقطاعات بشركة علم الدكتور ناصر المشاري، أن شركة علم تعمل وفق استراتيجية لتمكين الجهات الحكومية، وشركاء الشركة للاستفادة المثلى من التقنية في تقديم الخدمات، ودعم الابتكار.

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