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مشروع قانون أردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

مشروع قانون أردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=810301
المناطق - وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، إن اللجنة القانونية النيابية تجري الإعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأوضح الطراونة أن عدد الموقعين من النواب الأردني على مشروع قانون الإلغاء وصل إلى 60 نائبًا، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي يلغي فيه الأردن اتفاقياته مع إسرائيل بعد سحبه التمديد من اتفاقية وادي عربة مؤخرًا، للمنطقتين الغمر والباقورة.

يشار إلى انه في الثالث من سبتمبر عام 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اتفاقية مع شركة حقل “لفاياثان” الإسرائيلي، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأردنية.

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