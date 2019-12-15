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اللواء الدويش نائباً لمدير عام السجون بالمملكة

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اللواء الدويش نائباً لمدير عام السجون بالمملكة

اللواء الدويش نائباً لمدير عام السجون بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=810327

أصدر صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخليه قراراً بتعيين سعادة اللواء”ماجد بن بندر الدويش” نائباً لمدير عام السجون بالمملكة.

ويُعد “الدويش” من الكفاءات الوطنية المميزة، حيث تقلد عدة مناصب خلال فترة عمله آخرها مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة ومديرا للإدارة العامة للعمليات بسجون منطقة الرياض، ثم مديراً للإدارة العامة للشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون بالمملكة، وهو حاصل على عدة شهادات شكر وتقدير، و نوط الأمن ونوط الاتقان؛ تقديراً لجهوده في مجال عمله.

وعبر “الدويش” عن شكره وتقديره للقيادة على الثقة الغالية، واعداً بأن يبذل وكافة زملائه قصارى جهدهم في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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