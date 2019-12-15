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الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=810333
المناطق - الرياض

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.

حيث اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي ياسر الجلاجل أن الهلال الأحمر دفع بـثمان سيارات إسعاف منها سيارتين دفع رباعي إضافة ل 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، مع غرفة عمليات متنقلة ووحدة عربة الكوارث.

وأضاف الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهاية المهرجان من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة اقامته كما حدث العام الماضي.

وفي الختام أكد الجلاجل على تواجد هيئة الهلال الأحمر في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقيفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.

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