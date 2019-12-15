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الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

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الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=810338
المناطق - واس

أقامت وزارة الداخلية اليوم، ندوة بعنوان “الأمن حق إنساني”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتعريف بدور ومهام الجهات الأمنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية لمدير عام إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية غادة البراهيم، ثم ألقى معالي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله فخري الأنصاري، كلمة افتتاحية سلط فيها الضوء على الممارسات الأمنية بالمملكة لحماية حقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى للندوة المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني والتحديات ذات العلاقة، فيما تناولت الجلسة الثانية مفهوم حق الإنسان في الأمن ودور رؤية المملكة 2030 في تحقيق ذلك من خلال برامجها المختلفة.
مما يذكر أنه أقيم على هامش الندوة معرض مصاحب للتعريف بأنظمة المملكة والإجراءات الأمنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، كما شارك في الندوة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان من الأمم المتحدة ومجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من قادة القطاعات الأمنية.

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