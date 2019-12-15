احدث الأخبار

“التلوث” يغلق مدارس في إيران
أبرز المواد
 الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض
أبرز المواد
 الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
محليات
 النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة
أبرز المواد
 اللواء الدويش نائباً لمدير عام السجون بالمملكة
منوعات
 مدرب ليفربول يوجه انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لمونديال الأندية
أبرز المواد
 محادثات التغير المناخي تنتهي إلى “التأجيل”
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة
أبرز المواد
 بعد الاتفاق التجاري .. الصين تلتقط أنفاسها في مواجهة تباطؤ اقتصادي حاد
أبرز المواد
 أخضر الأثقال يواصل التألق بعربية الأردن
أبرز المواد
 مشروع قانون أردني لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
أبرز المواد
 أمير الرياض يوجه بتكريم”عامر” و اللواء المطيري يقدم له المكافأة
منطقة الرياض
“التلوث” يغلق مدارس في إيران

“التلوث” يغلق مدارس في إيران

أبرز المواد
الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

أبرز المواد
الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

محليات
النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة

النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة

أبرز المواد

“التلوث” يغلق مدارس في إيران

“التلوث” يغلق مدارس في إيران
http://almnatiq.net/?p=810344
المناطق - وكالات

أجبر تلوّث الهواء المدارس على إغلاق أبوابها، الأحد، في أجزاء من إيران بينها طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في حين خيّم الضباب الدخاني على العاصمة.

وبلغ التلوث في العاصمة مستويات “غير صحية بالنسبة للمجموعات الحساسة” وحضّ المسؤولون الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية على التزام منازلهم، بينما تم تعليق الأنشطة الرياضية.

وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاده مساء السبت قرار إغلاق المدارس في العاصمة، عقب اجتماع لجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله “أغلقت جميع مدارس محافظة (طهران) باستثناء منطقتي فيروز كوه ودمافند”.

وأضاف أن مدارس العاصمة قد تبقى مغلقة الاثنين، اليوم الثالث من أسبوع العمل في إيران.

وأفادت الوكالة أنه تم تطبيق نظام سير بالتناوب بين لوحات التسجيل المفردة والمزدوجة للحد من عدد المركبات على طرق العاصمة إضافة إلى حظر سير الشاحنات في طهران.

وأكد أنه سيتم تعليق جميع الأنشطة في مناجم الرمل العديدة في طهران.

وخيّمت غيمة رمادية على طهران الأحد فحجبت رؤية الجبال المطلة على العاصمة من الشمال.

ووصل متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوا إلى 145 ميكروغراما لكل متر مكعب خلال الساعات الـ24 حتى ظهر الأحد، وفقا لموقع حكومي متخصص.

ويتجاوز الرقم بست أضعاف الحد الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، البالغ 25 ميكروغرامًا للمتر المكعب.

وأغلقت المدارس كذلك في محافظة ألبرز بشمال البلاد وفي مدينتي قم وأراك، بحسب الوكالة.

ويتسبب تلوّث الهواء بوفاة نحو 30 ألف شخص كل عام في المدن الإيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق هذا العام، نقلاً عن مسؤول في وزارة الصحة.

ويزداد الوضع سوءاً في طهران خلال الشتاء.

روابط ذات صلة

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض
النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة

النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة
مدرب ليفربول يوجه انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لمونديال الأندية

مدرب ليفربول يوجه انتقادات لاذعة لتنظيم قطر لمونديال الأندية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*