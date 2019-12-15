تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو)

تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو)

أبرز المواد
“التلوث” يغلق مدارس في إيران

“التلوث” يغلق مدارس في إيران

أبرز المواد
الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

أبرز المواد
الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

محليات

تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو)

تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=810347
المناطق - الرياض

أثارت ردت فعل طفل صيني إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرفه الشجاع ودفاعه عن والدته.

وأظهر فيديو متداول أما صينية ونجلها وهما يعبران طريقا مزدحما من المكان المخصص للمشاة، في منطقة دادوكو التابعة لمدينة تشونغ تشينغ الصينية، لكن إحدى السيارات، التي كانت تسير ببطئ، صدمتهما ليسقطا أرضا.

وانتابت الطفل حالة هستيرية عندما شاهد أمه تسقط، حيث همَّ لتفقدها ثم توجه مسرعا وبشراسة نحو سائق السيارة وقام بركل سيارته وضربه، في ردة فعل غير متوقعة من طفل في عمره، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخرج السائق على الفور من سيارته وتوجه نحو الأم المصابة وهي تحاول الوقوف على قدميها، ثم تجمع حولها المارة.

وتم نقل المرأة في وقت لاحق إلى المستشفى، وحملت الشرطة السائق المسؤولية الكاملة عن الحادث.

روابط ذات صلة

“التلوث” يغلق مدارس في إيران

“التلوث” يغلق مدارس في إيران
الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض

الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض
النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة

النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*