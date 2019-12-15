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مانشستر سيتي يعمق جراح أرسنال بثلاثية

مانشستر سيتي يعمق جراح أرسنال بثلاثية
http://almnatiq.net/?p=810351
المناطق - وكالات

عمق مانشستر سيتي جراح مضيفه أرسنال، بالفوز عليه 3-0 اليوم الأحد على ملعب “الإمارات”، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن “السيتي” عن نواياه باكرا (الدقيقة الثانية)، بافتتاحه التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر البلجيكي كيفن دي بروين، الذي أطلق الكرة في سقف الشباك بعد أن وصلته من البرازيلي غابريال جيزوس.

وتعقدت مهمة أرسنال كثيرا بعد أن أضاف “السيتي” الهدف الثاني في الدقيقة 16، إثر لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات الرائعة التي بدأت من منطقة “السيتيزينز”، وصلت عبرها الكرة إلى دي بروين المتوغل على الجهة اليسرى، بعد أن تبادلها مع جيزوس، فعكسها البلجيكي إلى القائم البعيد، حيث تابعها رحيم ستيرلينغ في الشباك.

وتعرض النادي اللندني لضربة إضافية بإصابة مدافعه البوسني سياد كولاشيناتش، لكن قبل أن يحصل مدرب أرسنال، فريدريك ليونغبرغ، على فرصة استبدال لاعبه المصاب، ببوكايو ساكا الذي لم يكن جاهزا للدخول، أضاف دي بروين هدفه الشخصي الثاني، وهدف “السيتي” الثالث، بتسديدة محكمة رائعة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس الألماني برند لينو (الدقيقة 40).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بيد أنه ما يزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة في المركز التاسع.

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