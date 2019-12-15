تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار

المناطق - الدمام

أعلنت إدارات تعليم في المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع المدارس للطلاب والطالبات؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وقالت إدارة التعليم شرق الدمام: “بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين الموافق ١٩/ ٤/ ١٤٤١هـ في جميع المدارس للطلاب فقط، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية”.

كما أعلن تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في تعليم الخبر وتعليم رأس تنورة وتعليم غرب الدمام.

ونوهت مكاتب التعليم في رسالة وجهتها لقادة المدارس أن قرار تعليق الدراسة يشمل فقط الطلاب والطالبات دون الكادر التعليمي والإداري مشددة على أهمية تواجدهم لإستكمال أعمال الاستعدادات للإختبارات النهائية .

هذا وقد فوضت إدارة تعليم المنطقة الشرقية قائدي وقائدات المدارس لتعليق الدراسة من عدمه وذلك جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة الشرقية والتي ستمتد الى صباح يوم غدآ الاثنين .

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في رسالة بأنه وبناء على ما ينشر من تقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي ، ولاستمرار هطول الأمطارخلال هذه الليلة وحتى يوم غد الإثنين ١٩ ربيع الثاني ١٤٤١هـ حسب توقعات الأرصاد المحلية ، ولاحتمال تجمع مياه الأمطار داخل و حول بعض المدارس وفي الطرق المؤدية إليها حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر، ولما قد يسببه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات ، عليه، فقد تقرراتخاذ اللازم والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها ليوم غد ،إن تطلب الأمر ذلك، علىأن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها ، والمتابعة والإفادة بما يتم .

هذا وقد أعاد قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية حالة الجدل المرتبطة بهذهالقضية التي تسبب حالة من الارتباك للطلاب وأولياء الأمور في معظم الحالات.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إماراتالمناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.