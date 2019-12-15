الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

المناطق - واس

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المنوطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الإهاربية المدعومة من إيران لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وقال الوزير عسكر خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد إن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين تمثل تحديًا سافرًا لحقوق الإنسان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان اليمنية ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين.

وأكد العبيد دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م التي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.