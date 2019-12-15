احدث الأخبار

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين
أبرز المواد
 تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يعمق جراح أرسنال بثلاثية
أبرز المواد
 تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو)
أبرز المواد
 “التلوث” يغلق مدارس في إيران
أبرز المواد
 الداخلية تقيم ندوة “الأمن حق إنساني” بالرياض
أبرز المواد
 الهلال الأحمر السعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
محليات
 النيابة العامة توجه بالقبض على المتورطين في الفيديو المسيء للقيم الدينية والآداب العامة
أبرز المواد
 اللواء الدويش نائباً لمدير عام السجون بالمملكة
منوعات
شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

أبرز المواد
تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار

تعليق الدراسة في المنطقة الشرقية بسبب الأمطار

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة

أبرز المواد

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات
http://almnatiq.net/?p=810371
المناطق_مكة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطن بالعقد الثالث من العمر، بعد تورطه في الاعتداء على عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنهُ وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها.

وتبين أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتعمل الجهات الأمنية للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين
أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة
وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو

وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*