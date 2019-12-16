وزارة التعليم تطلق مشروع «المعلم التقني»

وزارة التعليم تطلق مشروع «المعلم التقني»

أبرز المواد
وفاة «ستيني» إثر حريق مروع في سكن عمال بـ«الليث»

وفاة «ستيني» إثر حريق مروع في سكن عمال بـ«الليث»

أبرز المواد
شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

أبرز المواد

وزارة التعليم تطلق مشروع «المعلم التقني»

وزارة التعليم تطلق مشروع «المعلم التقني»
http://almnatiq.net/?p=810381
المناطق_الرياض

أطلقت وزارة التعليم اليوم الأحد 1441/4/18هـ بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع “المعلم التقني” لتدريب المعلمين والمعلمات عن بُعد على المهارات التقنية، وتقديم محاضرات مصورة، ومهمات تفاعلية لمدة أربعة أسابيع، تتضمن 16 ساعة تدريبية تختص بتحسين عمليات التدريس وزيادة فاعليته، ودمج العمليات التقنية بالتعليم.

وقال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي أن مشروع “المعلم التقني” يأتي لمواكبة الدعم السخي الذي تحظى به القطاعات الحكومية من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله-، خاصة فيما يتعلق ببناء جيل قادر على تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكداً على أن التقنية تشكّل عنصراً أساسياً للتغيير، ووسيلة فعالة للتطوير.

وأضاف أن المشروع يسلط الضوء على أهمية دمج التقنية بالتعليم، وتعريف المشاركين على استراتيجيات ونظريات التعليم، ومعايير دمج التقنيات الرقمية في التعليم وتطبيقاتها في الصف الدراسي، موضحاً أن ذلك ينعكس على فاعلية التعليم وتحسين نواتج التعلم.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في اختصار الوقت والجهد فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي الذي يقدم للطلاب والطالبات، وتمكين المتعلم من التعرض للمحتوى المقدم له بطريقة متزامنة داخل الصف الدراسي، أو غير متزامنة من خلال تحميل المادة على منصات الإنترنت، مؤكداً أن استخدام التطبيقات التعليمية تمكّن الطالب في أي وقت من مشاهدة المحتوى التعليمي، وتحقيق التقنية مزيداً من الوقت المستقطع للتعلم.

روابط ذات صلة

وفاة «ستيني» إثر حريق مروع في سكن عمال بـ«الليث»

وفاة «ستيني» إثر حريق مروع في سكن عمال بـ«الليث»
شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات

شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالاعتداء على المركبات
الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*