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للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)

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للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)

للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=810391
المناطق_الرياض

في مشهد أثار جدلا، نبش مجهولون قبر الشيخ عوض الهامي التميمي شمال الأردن، الذي كان مفتيًا لبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، وعمل إمامًا للحرمين المكي والنبوي، وقبر الشيخ خليل التميمي؛ بحثًا عن الدفائن والكنوز.

وطالب الأهالي الجهات الأمنية بملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأوضح الشيخ عبدالكريم التميمي، يوم الأحد، أن الأسرة تفاجأت بتعرض قبري الشيخين عوض وخليل التميمي للتحطيم والنبش في الليل، رغم وجودهما على أرض وقفية وسط مدينة إربد.

و أكد مصدر أمني، أن شرطة البحث الجنائي والأمن الوقائي، فتحت تحقيقًا بالحادثة، للتوصل إلى المعتدين على القبرين.

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