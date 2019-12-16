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لاستعادة الشباب ومنع ظهور التجاعيد .. طريقة استخدام “ماسك الذهب” للبشرة !

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قالت مجلة “إن ستايل” المعنية بالموضة والجمال، إن قناع “ماسك الذهب” بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ لأنه يمنحها مظهرًا نقيًا يشع نضارة وحيوية، وفقًا للعديد من الدراسات.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن المجلة، فإن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحًا فعالًا لمحاربة البثور وشوائب البشرة، كما أن الذهب يعمل أيضًا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، ومن ثم تستعيد البشرة المجهدة نضارتها وحيويتها.

وفي هذا السياق، أوضح خبراء التجميل للنساء طريقة استعمال قناع الذهب، وفق الخطوات الآتية:

– غسل الوجه جيدًا للتخلص من أي غبار أو أتربة ربما تكون علقت عليه خلال اليوم.

– وضع أحد الكريمات المرطبة على الوجه، والتدليك بشكل جيد.

– وضع قناع الذهب على الوجه لمدة ربع ساعة، مع الحرض على عدم القيام بتحريك عضلات الوجه خلال تلك المدة.

– عقب انقضاء 15 دقيقة يمكن نزع قناع الذهب وغسل الوجه، ووفق الخبراء.

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