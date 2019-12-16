احدث الأخبار

للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية
أبرز المواد
 «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 بالفيديو .. المغامسي عن زواج المتعة : كان مباحاً بالسُنَّة ولا زال مباحاً عند بعض الشيعة
أبرز المواد
 أول صور لقاتل قريبتي الأسد بعد القبض عليه .. ومفاجأة بعد الكشف عن هويته ودوافع الجريمة
أبرز المواد
 التعليم : تعليق الدراسة في الخبر لا يشمل منسوبي المدارس
أبرز المواد
 إجراءات جديدة لحماية الأرواح والممتلكات في جميع المدارس
أبرز المواد
 شاهد: الشيف “أبو عمر” يفاجئ الحضور في حفل مهرجان “محاورات موسم الرياض” بـ”كبسة ضخمة”
أبرز المواد
 شاهد .. لاعب الاتحاد “فهد المولد”: “إن شاء لله أكون نصراوي!”
أبرز المواد
 شاهد .. ضبط “آلاف” علب السجائر مجهولة المصدر بالرياض
أبرز المواد
 لاستعادة الشباب ومنع ظهور التجاعيد .. طريقة استخدام “ماسك الذهب” للبشرة !
أبرز المواد
 الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة عسير تقدم خدماتها في 29 موقعاً
أبرز المواد
للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)

للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)

أبرز المواد
شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية

شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية

أبرز المواد
«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية

أبرز المواد
بالفيديو .. المغامسي عن زواج المتعة : كان مباحاً بالسُنَّة ولا زال مباحاً عند بعض الشيعة

بالفيديو .. المغامسي عن زواج المتعة : كان مباحاً بالسُنَّة ولا زال مباحاً عند بعض الشيعة

أبرز المواد

شاهد .. ضبط “آلاف” علب السجائر مجهولة المصدر بالرياض

شاهد .. ضبط “آلاف” علب السجائر مجهولة المصدر بالرياض
http://almnatiq.net/?p=810401
المناطق_الرياض

تمكنت الجمارك السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والرقابية، من ضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل مخالفة في محل تجاري بحي الفوطة بالرياض.

وأوضحت الجمارك أنها كانت تلقت بلاغاً حول وجود مشتقات تبغ مخزنة، فقامت الجمارك بمشاركة شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصحة وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بضبط مستودع غير مرخص يُستخدم لتخزين وتعبئة التبغ والعطور المقلدة.

وأبانت أنه ضُبط في المستودع مبالغ مالية، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

روابط ذات صلة

للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)

للبحث عن كنوز.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين (فيديو)
شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية

شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية
«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار على الرياض والشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*