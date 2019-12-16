شاهد: تحية بطل العالم في الملاكمة لولي العهد بعد فوزه في نزال الدرعية

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وجه ملاكم الوزن الثقیل البريطاني “أنطوني جوشوا” التحية لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، عقب فوزه في نزال “الدرعیة” التاريخي.

وبحسب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل؛ يظهر “جوشوا” رافعًا قبضة يده للأعلى ناظرًا باتجاه ولي العهد الذي كان يتابع المباراة، والذي رد عليه بمبادلته التحية.

وكان “جوشوا” قد فاز في مبارة ضد الملاكم الأمريكي “أندي رويز”، بعد أن قدم مباراة مميزة فاز فيها بعدد النقاط، والتي كانت 118-110 من قبل حكمین اثنین و119-109 من قبل الحكم الثالث، لیحسم المباراة لصالحه.