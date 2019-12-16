وظائف أكاديمية للنساء ب جامعة الأميرة نورة

الشروط :

1- أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

3- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

4- ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا”.

5- ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن “جيد جداً”.

6- ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

7- ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

8- إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين باستثناء كلية الهندسة.

9- اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

9-الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 4.5 أو32 في اختبار (IBT) TOEFL، وتشترط كلية الهندسة (الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بدون تحديد الدرجة).

و (يستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الانجليزية، على ألا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

10-إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة و يكون التخصص مدرج في الإعلان .

المستندات المطلوبة :

1- صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

2- إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

3- صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

4- إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط

5- السيرة الذاتية.

6- الخبرات السابقة (إن وجدت).

يبدأ التقديم يوم الأحد 1441/4/25هـ الموافق 2019/12/22م، وينتهي يوم الأربعاء تاريخ 1441/5/13هـ الموافق2020/1/8م (من هنا).