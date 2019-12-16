أردوغان يهدد أمريكا بالاعتراف ب”الإبادة الجماعية للهنود”

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن برلمان بلاده قد يتخذ قرارا بشأن الإبادة الجماعية للهنود الحمر أثناء “الاستعمار الأمريكي” ردا على اعتراف مجلس الشيوخ بالإبادة الجماعية للأرمن

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “إيه خبر” التركية: “لقد كشفنا عن أكثر من مليون وثيقة بشأن أحداث 1915 (في الدولة العثمانية). تعالوا وادرسوها، نحن نتحدث وبيدنا وثائق”

وأضاف: “هل من الممكن عدم الحديث عن الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟.. التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار فى جبين الولايات المتحدة”

وأكد أردوغان في المقابلة، أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وأن البرلمان التركي سيرد على الإجراءات الأمريكية

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 في الدولة العثمانية “إبادة جماعية” للأرمن