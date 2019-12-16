“حساب المواطن” يكشف عن إجراء جديد بشأن شكاوى المستفيدين !

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http://almnatiq.net/?p=810449
المناطق_الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 “استحقاق ديسمبر الجاري”.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال (البوابة الإلكترونية).

يذكر أن حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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