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سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البحرين والسعودية مثال يحتذى به في العلاقات بين الدول

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المناطق_الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي جلالة الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.

وأكد سموه، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد ‏تطورًا مستمرًا على كافة الأصعدة بفضل الرعاية الكريمة ‏من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وأخيه جلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تعد مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف سموه بأن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بالدور الكبير للشرطة البحرينية التي تحتفل مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيسها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي بحزم وشجاعة لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

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