“امتياز القيادة” دورة تدريبية نسائية ببريدة بمشاركة أكثر من 74 متدربة

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نظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة “أسرة” ممثلةً بمركز مهارات النسائي للتدريب دورة تدريبية بعنوان “امتياز القيادة” ، مؤخراً بمشاركة أكثر من ٧٤ متدربة ، وذلك في مقر الجمعية النسائي بحي الصفراء.

وقالت مديرة مركز مهارات للتدريب هدى الدبيبي : إن هذه الدورة التي أقيمت للفتيات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، حيث تناولت المدربة أميرة الغماس من خلالها عدة محاور وموضوعات أبرزها : أساليب الإدارة برؤية المملكة 2030 , والأنماط القيادية وخصائص القائدة الناجحة.

وأضافت الدبيبي : كما تحدثت الدورة عن التميز بين الإدارة والقيادة وأوجه الخلاف بينهما ، وعن الممارسات الخمس للقيادة النموذجية وهي “القدوة ، والوجهة ، والتحدي ، والتمكين ، والتقدير” ، مبينة أن المدربة شاركت مع المتدربات نشاط فردي بعنوان “اكتشفي نمطك القيادي” الذي توضح المدربة من خلاله للمشاركات ماهو النمط القيادي المتوافق مع شخصيتها وأسلوبها في التعامل مع المواقف والأحداث التي تحدد وتوضح المواقع التي قد تتميز بها قيادياً.

وأكدت أن المشاركات قد عمل لهن تحليل (swot) الذي هو عبارة عن طريقة تحليليّة تساعد على تحديد النقاط الخاصة بالضعف والقوّة، وإدراك نوعية العقبات والمشكلات المؤثرة عليهن ، وطبيعة الفرص المُتاحة لإعداد وتصميم الاستراتيجيّات الخاصة ، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخُطط سواء قصيرة أو طويلة المدى ، تُساعدهن على التخطيط لتجنّب الفشل.

وفي ختام الدورة سلمت مديرة مركز مهارات للتدريب هدى الدبيبي الشهادات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب للمتدربات اللاتي حضرن دورة”امتياز القيادة”.