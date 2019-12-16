“جومانجي: ذا نيكست ليفل” يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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تصدر فيلم الحركة والمغامرة “جومانجي: ذا نيكست ليفل” إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون”ذا روك” وجاك بلاك وكيفن هارت، إيرادات بلغت60.1 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا “فروزن 2″، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، محققا إيرادات بلغت 19.18 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الكوميديا والجريمة “نايفز أوت”، والذي يشارك في بطولته دانيال كريج وكريس إيفانز وآنا دي أرماس، محققا إيرادات بلغت 9.25 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الدراما “ريتشارد جيويل”، والذي يشارك في بطولته باول والتر هوزر وسام روكويل وبراندون استانلي، محققا إيرادات بلغت 5 ملايين دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الرعب والغموض “بلاك كريسماس”، والذي يشارك في بطولته ايموجين بوتس وليلي دونهيو، محققا إيرادات بلغت 4.42 مليون دولار.