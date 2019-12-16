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لبنان .. إرجاء الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في تشكيل الحكومة

لبنان .. إرجاء الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في تشكيل الحكومة
http://almnatiq.net/?p=810497
المناطق - وكالات

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان، أن الرئيس ميشال عون تجاوب مع رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.
يذكر أنه كان من المقرر إجراء المشاورات الرسمية اليوم وعلى فترتين قبل الظهر وبعد الظهر، في القصر الرئاسي ببعبدا، لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

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