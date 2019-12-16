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أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها

أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها
http://almnatiq.net/?p=810503
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 0.2 % إلى 65.12 دولاراً للبرميل.
كما تراجع الوسيط الأمريكي 0.2 % أيضا إلى 59.97 دولاراً للبرميل.

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