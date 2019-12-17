احدث الأخبار

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟
أبرز المواد
 برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام
أبرز المواد
 أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة
أبرز المواد
 ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل
أبرز المواد
 “الحجارة المتحركة”.. علماء يفسرون الظاهرة “الغريبة”
أبرز المواد
 متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟.. خبراء يجيبون
أبرز المواد
 5 دول الأكثر اكتئاباً في أوروبا
أبرز المواد
 “تويتر” تزيد دقة صورها على الويب 4 مرات
أبرز المواد
 احتفالات مميزة باليوم الوطني البحريني في مطار الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ
منطقة الرياض
 تركي آل الشيخ : إيرادات موسم الرياض المباشرة تجاوزت مليار ريال وغير المباشرة 4 مليارات
أبرز المواد
 بوينغ “تستسلم”.. والعالم قد يودع “737 ماكس”
أبرز المواد
في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

أبرز المواد
برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

أبرز المواد
أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أبرز المواد
ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

ثغرة “أمنية” في نظام أبل تستهدف الأطفال.. والشركة تعد بحل

أبرز المواد

متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟.. خبراء يجيبون

متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟.. خبراء يجيبون
http://almnatiq.net/?p=810504
المناطق - الرياض

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظا وانتباها.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبالنسبة للمشروبات، أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن ماء الصنبور هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.

روابط ذات صلة

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟

في ذكرى “الجوازي”.. كيف قتل المحتل التركي آلاف الليبيين؟
برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام

برشلونة وريال مدريد.. “كلاسيكو” لم يحدث منذ 9 أعوام
أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*