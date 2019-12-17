متى تقدم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع؟.. خبراء يجيبون

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قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن البدء في تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع بين الشهرين الخامس والسابع من عمره، حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظا وانتباها.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل، حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضروات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.

وأضافت الجمعية أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبالنسبة للمشروبات، أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن ماء الصنبور هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.