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التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها

التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها
http://almnatiq.net/?p=810510
المناطق - الرياض

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين السعوديين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل، وبلغوا سن الستين أو من كان عاجزاً عن العمل للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يتقدموا بطلب صرفها.
جاء ذلك من خلال الحملة الإعلانية التي أطلقتها المؤسسة في قنوات التواصل الاجتماعي، وبينت المؤسسة أنها وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني : www.gosi.gov.sa, تحت رابط “الاستعلام عن مستحقات تأمينية” بعدة خيارات للبحث، سواءً بالاسم الرباعي، أو رقم الهوية الوطنية، أو الحفيظة.
كما دعت من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود اسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.

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