العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد

المناطق - وكالات

نفت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم ، وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية وسط بغداد.

وأوضح المتحدث بإسم الوزارة أحمد المهنا، في بيان صحفي أن بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت خبرًا مفاده ‏قيام بعض القوات الأمنية ضمن منطقة جسر الجادرية بإبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق ،مؤكداً أن العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من المصادر الرسمية.