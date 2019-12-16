احدث الأخبار

العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها
أبرز المواد
 إنجاز سعودي في مجال القياس والمعايرة
أبرز المواد
 لبنان .. إرجاء الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور في تشكيل الحكومة
أبرز المواد
 دراسة: استخدام المراهقين وسائل التواصل مرتبط باضطرابات التغذية
أبرز المواد
 اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد ناشطي المظاهرات العراقية
أبرز المواد
 السلطات الكويتية توقف سعودي في المطار.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه!
أبرز المواد
 الزعاق : انتظروا موجات البرد الجاد على هذه المناطق … اليوم أولى أيام ” نجم المربعانية الثاني ” وهذه مدتها !
أبرز المواد
 “جومانجي: ذا نيكست ليفل” يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية
أبرز المواد
 “امتياز القيادة” دورة تدريبية نسائية ببريدة بمشاركة أكثر من 74 متدربة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البحرين والسعودية مثال يحتذى به في العلاقات بين الدول
أبرز المواد
العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد

العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد

أبرز المواد
التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها

التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها

أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها

أبرز المواد
إنجاز سعودي في مجال القياس والمعايرة

إنجاز سعودي في مجال القياس والمعايرة

أبرز المواد

العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد

العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد
http://almnatiq.net/?p=810521
المناطق - وكالات

نفت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم ، وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية وسط بغداد.
وأوضح المتحدث بإسم الوزارة أحمد المهنا، في بيان صحفي أن بعض مواقع التواصل الإجتماعي تداولت خبرًا مفاده ‏قيام بعض القوات الأمنية ضمن منطقة جسر الجادرية بإبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق ،مؤكداً أن العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من المصادر الرسمية.

روابط ذات صلة

التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها

التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها
أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها

أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوياتها
إنجاز سعودي في مجال القياس والمعايرة

إنجاز سعودي في مجال القياس والمعايرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*