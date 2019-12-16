إيقاف ترخيص محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات عرض الأسعار

المناطق - الرياض

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019م، بتكثيف حملتها الرقابية للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/RON 91) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

ووجّهت الوزارة في وقت سابق، جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الممتنعة عن تركيب الشاشات.

وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية عَمَّمتْ سابقاً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات، تضمّنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة، في مداخل محطات الوقود، تبيّن أسعار البنزين والديزل والكيروسين، وتكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكلّ نوع من أنواع الوقود المقدّمة في المحطة، وضرورة أن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة، وفي حال عدم وجود شاشات الأسعار بالمحطات، فإن الوزارة تدعو الجميع للإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر 940.