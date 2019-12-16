بلدية وسط الدمام توزع 350 حقيبة شتوية ( لمسة دفاء ) على العمالة

الدمام - المناطق

قامت بلدية وسط الدمام، اليوم الاثنين 19/04/1441هـ، بتوزيع 350 حقيبة شتوية ( لمسة دفاء )، على عدد من العمالة، وذلك امتدادا لمبادرة الحقيبة الشتوية “دفء وعطاء” الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، التي دشنها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ونظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني في إدارة العلاقات العامة والاعلام، وتستهدف توزيع أكثر من ٢٠٠٠ حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمال.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، التي تعمل في ظروف مختلفة، مبينا أن توزيع حقيبة الشتاء تأتي أيضا انطلاقا لحماية العمال من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم، و تقديرا لهم لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.

ولفت إلى أن الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مشددا على حرص البلدية بالإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، معتبرا أن ذلك واجب وليس فضل، مؤكدا استمرار البلدية في تفعيل مثل هذه المبادرات