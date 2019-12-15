مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول

المناطق-الباحة

اشتكى المواطن عبدالرحمن الغامدي من قيام شركة الكهرباء بفصل عدادين كهرباء بمنزله الجديد رغم قيامه بتسديد الفواتير أولا بأول

وأوضح الغامدي للمناطق بانه تفاجأ برسائل نصية من شركة الكهرباء تفيد بفصل الخدمة الكهربائية عن عدادين في منزله الجديد الذي لم ينتهي منه حتى الان مشيرا بانه قام بالاتصال على شركة الكهرباء وتم إفادته بان لديهم أنظمة تنص بانه في حال عدم استخدام العداد لمدة سنه يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه مؤكدا بانه يقوم بدفع الرسوم الشهرية للعدادات والبالغة١٠.٥٠ ريال لكل عداد مستغربا تحجج الكهرباء بعدم استخدام العداد لمدة سنة وقال: كيف استخدم العدادات ومنزلي لم ينتهي حتى الان.

مطالبا مسؤولي الكهرباء في الباحة بإعادة الكهرباء إلى عدادات منزله.