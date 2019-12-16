محافظ املج يستقبل رئيس ادبي تبوك

أملج - فايز السميري

استقبل محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم رئيس نادي تبوك الادبي الدكتور نايف بن دخيل الله الجهني ورحب به البازعي في املج وتناول خلال حديثه عن تطلعات مثقفي وادباء المحافظة في الاهتمام بالثقافة والادب وكيفية الاستفادة من رعاية النادي الادبي لمثقفي المحافظات والخدمات التي يقدمها النادي لهم وتوظيفها في صقل المواهب وبلورة نتاجها والتشجيع على توثيق تجاربهم الشعرية وابداعهم الفكري والادبي والحث على التأليف.

من جهته اعرب الجهني عن شكره لمحافظ املج على حسن الاستقبال واهتمامه بالمبدعين وحرصه على تنمية وتشجيع المواهب وتفعيل الانشطة الانشطة الثقافية التي تسهم في تعزيز جذور الثقافة وتنميتها.

يشار الى ان الجهني سيحل ضيفاً على الامسية الادبية التي تنظمها لجنة التنمية السياحية بقاعة النخيل مساء اليوم بعد صلاة العشاء ويرعاها محافظ املج زياد البازعي.