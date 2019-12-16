احدث الأخبار

“البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق
أبرز المواد
 محافظ املج يستقبل رئيس ادبي تبوك
منطقة تبوك
 “المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان
أبرز المواد
 مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول
منطقة الباحة
 بلدية وسط الدمام توزع 350 حقيبة شتوية ( لمسة دفاء ) على العمالة
المنطقة الشرقية
 ميناء الملك عبدالله ينظم رحلة “يوم القبطان البحري” لطلاب وطالبات مدرسة أكاديمية العالم
منطقة مكة المكرمة
 بحضور النفيعي.. إطلاق ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية إلى 1 يوليو
أبرز المواد
 لندن تستيقظ على عملية سطو ضخمة و”غريبة”
أبرز المواد
 إيقاف ترخيص محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب شاشات عرض الأسعار
أبرز المواد
 العراق.. “الداخلية” تنفي وجود مخاطر أمنية في جسر الجادرية بوسط بغداد
أبرز المواد
 التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين للتأكد من مستحقاتهم لم يتقدموا بطلب صرفها
أبرز المواد
“البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق

“البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق

أبرز المواد
محافظ املج يستقبل رئيس ادبي تبوك

محافظ املج يستقبل رئيس ادبي تبوك

منطقة تبوك
“المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان

“المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان

أبرز المواد
مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول

مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول

منطقة الباحة

“البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق

“البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق
http://almnatiq.net/?p=810559
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن فرق استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 14 ديسمبر الجاري، مسح نحو 109,374 هكتاراً ومعالجة نحو 23,685 هكتاراً منها 11700 هكتار بالرش الجوي، ، وذلك في الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة في منطقة مكة المكرمة، وقلوة والمخواة في منطقة الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة في منطقة عسير، إضافة إلى أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبو عريش في منطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى الاحتراس، حيث بدأ الفقس وظهور مجاميع الدبا في الطور الأول الناتج عن نضج وتزاوج الأسراب التي غزت الساحل الجنوبي الغربي من المملكة، ما بين ساحل عسير والليث، وانتشرت شمالاً حتى جنوب العاصمة المقدسة، ولم يتم مكافحتها وذلك لكثافة الأعداد وسرعة النضج ووجود العوائق التي استوجبت التأخر عن المكافحة.
وأشارت إلى أن مجموعات من الجراد الناضج وغير الناضج ما زالت تتشكل في منطقة جازان، وذلك جراء الانسلاخات من الموسم الشتوي المبكر، إذ أن معظم تلك المجموعات يتوقع انتقالها من الشريط الحدودي وبعض المواقع القريبة في اليمن، التي قد تؤثر على حالة الجراد الصحراوي في ساحل عسير.
وأفادت الوزارة، أن الوضع العام يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف والمكافحة في جميع نطاق التكاثر الشتوي، داعيةً جميع النحالين ومربي الماشية التعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالرحيل الفوري عندما يتطلب الأمر لذلك، من أجل القضاء على الإصابة في أطوارها الأولى، وعدم السماح بحدوث جيل آخر من التكاثر بسبب إعاقة مكافحة الإصابة الحالية.
وتوقعت الوزارة، استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن خلال الموسم الشتوي، وذلك لملائمة الظروف وكثافة الأسراب المتواجدة في الدول المجاورة، وفقاً لنشرة مكتب معلومات الجراد الصحراوي الصادرة من “الفاو”، التي بينت أن الوضع في السودان واليمن وأثيوبيا وأرتيريا والصومال يتدهور بتشكل الأسراب بالكثافات العالية، إلا أن حدوث الغزو يتوقف على الظروف وحالة الطقس التي تسمح ذلك.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تواصل تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد نشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

روابط ذات صلة

“المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان

“المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان
تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية إلى 1 يوليو

تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية إلى 1 يوليو
لندن تستيقظ على عملية سطو ضخمة و”غريبة”

لندن تستيقظ على عملية سطو ضخمة و”غريبة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*