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إردوغان يهدد بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين

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إردوغان يهدد بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين

إردوغان يهدد بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين
http://almnatiq.net/?p=810562

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، امس (الأحد)، بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين في بلاده «إذا لزم الأمر»، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وهدّدت تركيا مراراً بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوّح باتّخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.
وهاجم إردوغان قرار مجلس الشيوخ الأميركي حول إبادة الأرمن قائلاً إنه خطوة سياسية بحته لا وزن لها، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد تبنى يوم (الخميس) الماضي قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولي، والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون شخص على أيدى قوات الإمبراطورية العثمانية.
ومن جانبها تنفي تركيا، وريثة الإمبراطورية العثمانية، ذلك.
وفي سياق آخر، قال إردوغان إن روسيا وأميركا أخفقتا في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من شمال سوريا بموجب الاتفاقات بينهما مع أنقرة.
كما قال الرئيس التركي إن بلاده مستعدة لتقديم أي دعم عسكري تحتاج إليه حكومة الوفاق الليبية بعد أن وقعت أنقرة مع الحكومة التي يتزعمها فائز السراج اتفاقاً أمنياً.
وقال إردوغان لقناة «الخبر» التلفزيونية بعد اجتماع مع السراج: «سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط… نحن أكثر من مستعدين لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا».
وأضاف: «الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا تمت وفق أطر القانون الدولي… وسنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا».
واجتمع الرئيس التركي، امس (الأحد)، في إسطنبول مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج. ويأتي الاجتماع بعد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم (الخميس) الماضي إعلان ساعة الصفر والتقدم صوب قلب العاصمة طرابلس.
وهذا هو الاجتماع الثاني بين إردوغان والسراج بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على توقيع تركيا مع حكومة الوفاق على مذكرتي التفاهم الأمني والبحري.

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