احدث الأخبار

الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”
منطقة جازان
 شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد نشر فيديو به أكاذيب ومبالغات بحقل
منطقة تبوك
 أمين عام حلف الناتو في الكويت للتباحث مع الدول الخليجية
أبرز المواد
 ترمب يعدد إنجازات عهده : لم أقدم وعوداً بل أنجح السجلات الرئاسية بالتاريخ
أبرز المواد
 إردوغان يهدد بإغلاق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك الأميركيتين
أبرز المواد
 “البيئة” تعالج 23685 هكتاراً من الجراد الصحراوي في أربع مناطق
أبرز المواد
 محافظ املج يستقبل رئيس ادبي تبوك
منطقة تبوك
 “المياه الوطنية” و “وزارة الإسكان” توقعان اتفاقية لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع برنامج الإسكان
أبرز المواد
 مواطن في الباحة يفاجأ بفصل الخدمة عن عداداته رغم سداده أولا بأول
منطقة الباحة
 بلدية وسط الدمام توزع 350 حقيبة شتوية ( لمسة دفاء ) على العمالة
المنطقة الشرقية
 ميناء الملك عبدالله ينظم رحلة “يوم القبطان البحري” لطلاب وطالبات مدرسة أكاديمية العالم
منطقة مكة المكرمة
 بحضور النفيعي.. إطلاق ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الثالث بالطائف
منطقة مكة المكرمة
الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”

الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”

منطقة جازان
شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد نشر فيديو به أكاذيب ومبالغات بحقل

شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد نشر فيديو به أكاذيب ومبالغات بحقل

منطقة تبوك
أمين عام حلف الناتو في الكويت للتباحث مع الدول الخليجية

أمين عام حلف الناتو في الكويت للتباحث مع الدول الخليجية

أبرز المواد
ترمب يعدد إنجازات عهده : لم أقدم وعوداً بل أنجح السجلات الرئاسية بالتاريخ

ترمب يعدد إنجازات عهده : لم أقدم وعوداً بل أنجح السجلات الرئاسية بالتاريخ

أبرز المواد

الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”

الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”
http://almnatiq.net/?p=810575
جازان - فضة عطيف

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.
الجلسة الاسبوعية لاستعرض تجربة جامعة جازان في “تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية “وذلك بعد مغرب غد الثلاثاء بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان .

وأكد معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أنه سيتم من خلال الجلسة استعراض دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وأهمية المخيمات الصحية الميدانية والتثقيفية السنوية والمستشفى الميداني ودوره في خدمة المرضى، وأضاف معاليه أنه سيتم عقب ذلك إطلاع سموه والحضور على عرض مرئي عن مبادرات جامعة جازان في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وأهمية المخيمات الصحية الميدانية والتثقيفية.
وثمن معالي مدير الجامعة لسموه دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – لمثل هذي المشاريع الصحية والتنموية خاصة وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكافة المبادرات المنفذة بالمنطقة.

 

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية
‏ترقية “بحيص” للمرتبة السابعة بأمانة منطقة جازان

‏ترقية “بحيص” للمرتبة السابعة بأمانة منطقة جازان
أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده

أمير جازان يعزي رئيس تحرير مجلة الرجل “الحارثي” في وفاة والده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*