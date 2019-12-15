الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”

جازان - فضة عطيف

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

الجلسة الاسبوعية لاستعرض تجربة جامعة جازان في “تنظيم المخيمات الصحية والتثقيفية “وذلك بعد مغرب غد الثلاثاء بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان .

وأكد معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أنه سيتم من خلال الجلسة استعراض دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وأهمية المخيمات الصحية الميدانية والتثقيفية السنوية والمستشفى الميداني ودوره في خدمة المرضى، وأضاف معاليه أنه سيتم عقب ذلك إطلاع سموه والحضور على عرض مرئي عن مبادرات جامعة جازان في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي وأهمية المخيمات الصحية الميدانية والتثقيفية.

وثمن معالي مدير الجامعة لسموه دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – لمثل هذي المشاريع الصحية والتنموية خاصة وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكافة المبادرات المنفذة بالمنطقة.