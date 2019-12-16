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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة
http://almnatiq.net/?p=810606
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 89.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8138.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 33 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وبوان، والعربي، والعقارية، وينساب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شاكر، وسابتكو، وبنيان ريت، وأنعام القابضة، واكسا التعاونية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.82%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 60.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6826.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1619 صفقة.

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