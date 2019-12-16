أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني, ووفداً من شركة بروتيفتي, بحضور مدير برنامج البدانة بوزارة الصحة الدكتور هيثم الفلاح, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, ومدير عام هيئة السياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح.

حث اطلع سموه في بداية اللقاء على عدد من الخطط والاستراتيجيات لصناعة وتنمية الاستثمار وتعزيز السياحة العلاجية بالمنطقة, والتي تسعى من خلالها لجنة تنمية الاستثمار بالشراكة مع شركة بروتيفتي, وقطاعي الصحة والسياحة إلى تنمية ما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية حيوية في المزارع والبيئة الصحراوية والزراعية والنزل الريفية والبساتين الطبيعية, بعد ذلك اطلع سموه على عرض مرئي يوضح الاستراتيجية المقترحة لتنفيذ السياحة العلاجية, وآلية تطبيقها وعدد من النماذج العالمية في هذا المجال.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على امتلاك المنطقة للعديد من نقاط القوة المساهمة في تطورها وتقدمها في مجال السياحة العلاجية, مشدداً على أهمية تنمية ما تمتاز به القصيم من مواقع طبيعية ومنتجعات وبساتين, ومواصلة العمل بروح التكاتف لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ وتحويل المنطقة إلى منطقة جذب وتنافسية من خلال تنمية مواقعها الطبيعية والمنتجعات إلى مواقع استشفائية, مشيراً سموه على ضرورة رصد كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ مثل هذه الخطوة وطرح كافة الفرص والمواقع القابلة لإنجاح مثل هذا المشروع الحيوي, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.