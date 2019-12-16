احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية
منطقة القصيم
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة
أبرز المواد
 رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار
أبرز المواد
 أمير الشرقية : البيئة التعليمية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .. وواجبكم الاهتمام بها
المنطقة الشرقية
 المبعوث الأممي في صنعاء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد رؤية المملكة سعت للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة بما يضمن الاستثمار الأمثل لمواردها
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل السفير الامريكي
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية قرغيزستان
أبرز المواد
 أمير جازان يستقبل محافظ ومشائخ العيدابي ورئيس جمعية التوعية باضرار القات بالمنطقة
منطقة جازان
 الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية عن دور “المخيمات الصحية والتثقيفية بجامعة جازان”
منطقة جازان
 شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد نشر فيديو به أكاذيب ومبالغات بحقل
منطقة تبوك
 أمين عام حلف الناتو في الكويت للتباحث مع الدول الخليجية
أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

منطقة القصيم
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.99 نقطة

أبرز المواد
رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار

رسميا… المباحثات لدمج بنكي الأهلي والرياض تتوقف وتنتهي بعدم الاستمرار

أبرز المواد
أمير الشرقية : البيئة التعليمية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .. وواجبكم الاهتمام بها

أمير الشرقية : البيئة التعليمية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية .. وواجبكم الاهتمام بها

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية

أمير القصيم يلتقي وفداً من شركة بروتيفتي للإطلاع على دراسة تنمية السياحة العلاجية
http://almnatiq.net/?p=810609
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني, ووفداً من شركة بروتيفتي, بحضور مدير برنامج البدانة بوزارة الصحة الدكتور هيثم الفلاح, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, ومدير عام هيئة السياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح.

 

حث اطلع سموه في بداية اللقاء على عدد من الخطط والاستراتيجيات لصناعة وتنمية الاستثمار وتعزيز السياحة العلاجية بالمنطقة, والتي تسعى من خلالها لجنة تنمية الاستثمار بالشراكة مع شركة بروتيفتي, وقطاعي الصحة والسياحة إلى تنمية ما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية حيوية في المزارع والبيئة الصحراوية والزراعية والنزل الريفية والبساتين الطبيعية, بعد ذلك اطلع سموه على عرض مرئي يوضح الاستراتيجية المقترحة لتنفيذ السياحة العلاجية, وآلية تطبيقها وعدد من النماذج العالمية في هذا المجال.

 

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على امتلاك المنطقة للعديد من نقاط القوة المساهمة في تطورها وتقدمها في مجال السياحة العلاجية, مشدداً على أهمية تنمية ما تمتاز به القصيم من مواقع طبيعية ومنتجعات وبساتين, ومواصلة العمل بروح التكاتف لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ وتحويل المنطقة إلى منطقة جذب وتنافسية من خلال تنمية مواقعها الطبيعية والمنتجعات إلى مواقع استشفائية, مشيراً سموه على ضرورة رصد كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ مثل هذه الخطوة وطرح كافة الفرص والمواقع القابلة لإنجاح مثل هذا المشروع الحيوي, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

روابط ذات صلة

“امتياز القيادة” دورة تدريبية نسائية ببريدة بمشاركة أكثر من 74 متدربة

“امتياز القيادة” دورة تدريبية نسائية ببريدة بمشاركة أكثر من 74 متدربة
جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً

جامعة القصيم⁩: ⁧وظائف⁩ «معيد» شاغرة للجنسين في 37 تخصصاً
أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الخنين

أمير القصيم يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الخنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*